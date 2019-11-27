حكومة العراق: رئيس الوزراء سيختار أسماء تشكيلته الوزارية الجديدة بعيدا عن أية ضغوطات حزبية

أكّد المتحدث باسم ​الحكومة العراقية​ أن "رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​ قرر شمول حقائب جديدة بالتعديل الوزاري والاختيار سيتم بعيدًا عن التدخلات"، مشيرًا الى أن "التعديل قد يشمل نصف الحقائب الوزارية".

ولفت المتحدث الى أنه "لن يكون هناك أي دور للأحزاب والقوى السياسية في أسماء الوزراء"، مشددًا على أن "إجراءات رقابية كبيرة تعمل عليها الحكومة لضمان النزاهة والشفافية".

وكشف عن أنه "تم العمل على تهيئة قوات خاصة للتعامل مع ​التظاهرات​ والمتظاهرين"، منوهًا بـ "أننا قدمنا 5 مشاريع قوانين جديدة في إطار الخطة الإصلاحية للحكومة ورئيس الوزراء سيقوم باختيار أسماء تشكيلته الوزارية ​الجديدة​ بعيدا عن أية ضغوطات حزبية".

