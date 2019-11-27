فقد ضبطت السلطات المختصة غواصة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين بقيمة تصل إلى 121 مليون دولار بعد اعتراض الغواصة التي يبلغ طولها 65 قدمًا، والتي ضبط حمولتها يوم الأحد في منطقة غاليسيا بشمال غرب إسبانيا.
وقال ناطق باسم الشرطة، إنه جرى توقيف شخصين من حاملي جنسية الإكوادور كجزء من العملية فى بلدة كانغاس الساحلية قرب الحدود مع البرتغال، فيما يجري البحث عن إسباني له علاقة بالحادثة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
أخبار ذات صلة
وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى تتبع الغواصة أثناء إبحارها عبر المحيط الأطلسي من كولومبيا إلى أوروبا في رحلة بلغ طولها نحو 7.7 آلف كيلومتر ( 4،780 ميلًا بحريًا).
وربما تكون هذه أول مرة رحلة طويلة لغواصة تحمل مخدرات تقطع كل هذه المسافة عبر المحيط الأطلنطي باتجاه القارة العجوز.
وكان قد جرى آنفا ضبط رحلات قصيرة المسافة لـ"غواصات المخدرات" بين كولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة، لكن ضبط تلك لغواصة المتهجة إلى أوروبا يعد حدثا نادرا، خاصة وأن تكلفتها تبلغ نحو 2.7 مليون دولار، ويبدو أنها كانت مجهزة للقيام برحلتين من هذا النوع.
وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن الشرطة بذلت مجهود كبيرا في سحب الغواصة التي غرقت قبل شواطئ غاليسيا ذات الطبيعة الصخرية الوعرة، والتي يفضلها مهربو المخدرات لنقل بضائعهم من تلك المنطقة الفقيرة، إلى بقية أنحاء أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر غواصة الكوكاكيين.. مخدرات بـ121 مليون دولار بعملية "تاريخية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.