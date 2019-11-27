مدبولي: إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" نقلة نوعية في قطاع الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بتوجيه التهنئة للدكتورة غادة والي، على المنصب الأممي رفيع المستوى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، متمنياً لها التوفيق في مُهمتها القادمة، مشيراً الى ان الوزيرة حققت إسهامات ملموسة خلال توليها حقيبة التضامن الاجتماعي على مدار 6 سنوات.

وقال مدبولي: نسعد بتولي سيدة مصرية لهذا المنصب المرموق، وكلنا فخُورون بذلك، ونثقُ في أنها ستقوم برفع مصر عالياً في المحافل الدولية، فهذا الترشيح يدلُ على مكانة وقدر مصر، وتعاظم دورها، وعودتها لمكانتها الدولية التي تليق بها.

من جانبها توجهت غادة والي بالشُكر والعرفان إلى رئيس الجمهورية على ترشيحها، وإلى رئيس الوزراء على التهنئة والدعم، كما أعربت عن عميق التقدير لوزير الخارجية، والشكر لفريق العمل بوزارة الخارجية على العمل الدؤوب لدعم ترشيحها، معربة عن الفخر بهذه المؤسسة العريقة على كل ما أنجزته في هذا الملف.

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى أهمية منتدى الاستثمار في أفريقيا، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي لدورته الحالية، لافتاً إلى أن المؤتمر أتاح فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية، لاسيما في ضوء المشاركة الواسعة من القادة الأفارقة ووجود مسئولي المؤسسات الدولية.

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ونوه مدبولي إلى أن المؤتمر شهد إجراء لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، وممثلي المنظمات الدولية، الذين أشادوا بإجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر، وفي مقدمتهم رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، كما أشار إلى أن المؤتمر شهد إشادة واسعة بمشروعات القطاع الخاص واسهاماته الفعالة في النشاط الاقتصادي، وبالأخص مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى ما شهده المؤتمر من توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة المرتبطة بمجالات التنمية المجتمعية والاستثمار، ما بين اتفاقيات تعاون استثماري، واتفاقيات تنموية، لافتاً إلى أن المؤتمر مثل فرصة لتسويق مصر بصورة جيدة.

كما توجه رئيس الوزراء للقيادة السياسية ولجموع المصريين، بالتهنئة بنجاح إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مؤكداً أنه سيحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، كما يُمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التي تبنيها مصر اليوم لتحقق بها استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة .

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات التي تم افتتاحها بالأمس، والتي تخدم مُحافظات قناة السويس كلها، كما أشاد بإطلاق مشروع التامين الصحي الشامل، وكذا المحاور والطرق التي يتم افتتاحها، مثل محور 30 يونيو، مُؤكدا أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في هذه المشروعات، ويحسب للقيادة السياسية والرئيس السيسي إصراره ومتابعته المستمرة لتنفيذ هذه المشروعات في توقيتات زمنية محددة، وبجودة وكفاءة عالية.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة بحصول منتخب مصر الأوليمبي على كأس الأمم الأفريقية، معرباً عن تقديره للجهد الذي بذله اللاعبون لإحراز اللقب بكل تفانٍ وإخلاص، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالرياضة ورعايتها للنشء لاستيعاب طاقاتهم وتحفيزهم نحو تحقيق النجاحات في كل القطاعات.