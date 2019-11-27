محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
ضبطت الأجهزة الأمنية ببني سويف، بالتعاون مع حماية المستهلك، اليوم الأربعاء مصنعًا للمنظفات ومساحيق الغسيل المغشوشة.
كانت معلومات قد وردت إلى أحمد مصطفى دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في بني سويف، بوجود مصنع غير مرخص لبيع مساحيق الغسالات العادية المغشوشة، بشقة سكنية بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وجرى إخطار اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف بالواقعة فأمر بسرعة ضبط الجناة.
انتقل الرائد أحمد النبوي رئيس مباحث شرق النيل، يرافقه رجال مباحث التموين إلى محل الواقعة وتبين أن "أحمد. ج.ذ" 31 سنة تاجر، يعمل على تعبئة مساحيق تنظيف الغسيل مجهولة المصدر، بشقة سكنية بالطابق الأرضي في منطقة الإسكان الاجتماعي شرق النيل، داخل أكياس مطبوع عليها اسم شركة تجارية متخصصة في هذا الأمر.
بتفتيش الشقة عثر على 80 جوال يحتوي على مسحوق غسالات عادية زنة الواحد 10 كيلو جرامات، وكمية من الأكياس مطبوع عليها اسم شركة متخصصة في انتاج مساحيق الغسيل والمنظفات، وكمية من الكراتين والأجولة الفارغة وماكينة لحام أكياس، وماكينة لاصق شفاف للكراتين وميزان كهربائي.
جرى التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصنع لبيع مساحيق الغسيل المغشوشة في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.