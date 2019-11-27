رفع الجزاءات.. آخر قرارات محافظ المنوفية قبل الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

حرص اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية السابق، على توديع الموظفين بالديوان العام، في آخر يوم عمل له، والاستجابة الى مطالبهم ومنها رفع الجزاءات التي وقعها عليهم خلال عام و3 أشهر، هي مدة توليه منصب المحافظ.

واستجاب المحافظ السابق إلى مطالب الموظفين، برفع الجزاءات، قبل أن يقوم بجمع متعلقاته ومغادرة الديوان العام للمحافظة.

كان 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ أدوا اليمين الدستوري اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتضمنت الحركة تعيين إبراهيم الشهاوي، محافظًا للمنوفية.

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