أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء يوم الثلاثاء، مقتل 17 شخصًا في هجوم بسيارة ملغومة لوحدات حماية الشعب الكردية قرب رأس العين في سوريا‎.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..تركيا: مقتل 17 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة قرب رأس العين في سوريا‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.