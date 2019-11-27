جلسات علنية لمحاكمة المسؤولين الجزائريين المتورطين

قال بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائري، إن محاكمات المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد ستبدأ يوم الاثنين المقبل، في جلسات علنية.
وأضاف زغماتي في كلمة أمام مجلس الأمة الجزائري الغرفة الأولى بالبرلمان اليوم الأربعاء أن أولى ملفات الفساد التي عالجتها العدالةمنذ مارس الماضي وحتى اليوم ستعرض للمحاكمة العلنية يوم الاثنين 2 ديسمبر بمحكمة سيدي أمحمد.
وتتعلق هذه القضايا خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مصانع السيارات.
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