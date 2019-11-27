الإمارات تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 13 مليون درهم لمتضرري الزلزال في ألبانيا

تقدم دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 13 مليون درهم، وتمثل المرحلة الأولى من برنامج إغاثة المتضررين من الزلزال في ألبانيا، يستفيد منها 555 ألف شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، اليوم الأربعاء، أن هذه المساعدات تتضمن الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية

والطبية ومواد الإيواء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأوضحت أن وفدًا من هيئة الهلال الأحمر يتوجه إلى العاصمة الألبانية تيرانا الأحد المقبل؛ ليتفقد

الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق، ويطلع على متطلبات سكانها، ولإجراء العمليات التنسيقية مع الجهات المختصة في ألبانيا لتقديم أفضل الخدمات للمتضررين.



يُذكر أن ألبانيا قد تعرضت مؤخرًا لزلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، تأثرت به عدة مناطق على بعد 34 كيلو مترًا شمال غرب العاصمة تيرانا والمناطق المجاورة لها، وتعد تيرانا - كورتشا أكثر المحافظات تضررًا من الزلزال.