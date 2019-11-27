جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو

أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في غينيا بيساو ، إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في التاسع والعشرين من ديسمبر المقبل ، وذلك بعد إعلان النتائج المؤقتة للجولة الأولى من الانتخابات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
عاما) على نسبة 13ر40% من الأصوات ، حيث ينافس المرشح عمر سيسوكو امبالو ، زعيم حزب "حركة التناوب الديموقراطي " المعارضة الذي حصل على نسبة 65ر27% من الأصوات.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أن المفوضية أعلنت حصول رئيس الوزراء السابق ، دومينجوز سيموز بيريا (56
عن البرتغال عام 1974 ، آخرها عام 2012 عندما عطل الجيش إجراء الانتخابات.
يذكر أن غينيا بيساو شهدت تسعة انقلابات ، ومحاولات انقلاب ، منذ استقلالها
يشار إلى أن 12 مرشحا - بينهم الرئيس الحالي "خوسيه ماريو فاز" - يتنافسون للفوز بمقعد الرئاسية في غينيا بيساو، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 5ر1 مليون نسمة، وتعتبر واحدة من أفقر دول العالم.
يذكر أنه في حالة عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 50% من الأصوات ، يتم إجراء جولة ثانية من الانتخابات.
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