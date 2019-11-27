أنصار نتنياهو يخذلوه.. ليلة محفوفة بالخطر في إسرائيل

انشغلت حاشية بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة بحشد الجماهير بأقصى قوة للقيام بمظاهرة مؤيدة لنتنياهو، ولكن في نهاية الأمر لم يخرج إلا عدة آلاف مساء الثلاثاء، و بذلك اشتركوا في حدث تاريخي يصنف كإرهاب حكومي تحت غطاء الدعم الشعبي، حسبما أفادت صحيفة هأرتس الإسرائيلية.
وتوقع نتنياهو حدوث مظاهرات كبيرة وقوية لتعزيز حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود، ولم يهتم مؤيديه في حزب الليكود ومكتبه بأمر أخر غير تحفيز وحشد الجماهير للمجيء إلى ساحة متحف تل أبيب.
وذكرت الصحيفة أن الهدف الأساسي من اختيار مكان الحشد حتىيصبح من السهل حشد المتظاهرين فيه وخداع الناس بعدد المتظاهرين الحقيقي.
وأشارت الصحيفة إلى إجراء مكتب نتنياهو مكالمات هاتفية وبذل جهدًا كبيرًا في محاولة لإقناع الوزراء الإسرائيليين، والحاخامات، ورؤساء المؤسسات، والشخصيات العامة الإسرائيلية، والفنانين، والمثقفين اليمينين للمشاركة في التظاهرات، وأصبحت ردود الأفعال داخل مجموعات الـ"واتس آب" التابعة لحزب الليكود متأججة للغاية.
كما علقت الجريدة على أن المظاهرات المؤيدة لنتنياهو أوضحت حقيقة وجود خط فاصل بين حزب الليكود القديم الأساسي والحزب البابلي الجديد الذي يحاولنتنياهو تكوينه، وأثبت موقف المتظاهرين المؤيدين المتمثل في عدم اهتمامهم باتباع الحقيقة وسيادة القانون والانخراط في عبادة نتنياهو.
كما أصبح مؤيدي نتنياهو يعتبرون المدعي العام الإسرائيلي أفيهاي ماندلبليت، الذي يتهم نتنياهو بالفساد وغيرها من القضايا الجانئية، شخص يثرثر وينشر الفوضى ثم ينفذ ما يريده، واعتبره حزب الليكود واحدًا من رؤوس الأفعى ومجرم يتبع قوى خبيثة تسعى إلى التخطيط لانقلاب ضد المعبود الذي يمثله بنيامين نتنياهو.
والجدير بالذكر أن تقارير إسرائيلية متلفزة أفادت بأن مسئولين كبارًا في حزب "الليكود" اليميني اجتمعوا سرًا لبحث خطط الإطاحة برئيس الحزب والحكومة بنيامين نتنياهو، بعد اتهامه رسميا في ثلاث قضايا فساد، كما تظاهر نشطاء حزب "العمل" الإسرائيلي، من أمام مقر حزب "الليكود" في تل أبيب للمطالبة باستقالته.
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