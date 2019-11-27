غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الرياض اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية، وفقا لوكالةأنباء الشرق الاوسط.
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التواصل وتعزيز الروابط بين المملكة والإمارات؛ غادر ولي العهد إلي الإمارات في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسئولين، كما يترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وذكر الديوان الملكي السعودي -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس- أنه انطلاقا من حرص خادم الحرمين
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.