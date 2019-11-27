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ولي العهد السعودي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

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غادر الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الرياض اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية، وفقا لوكالة

أنباء الشرق الاوسط.


وذكر الديوان الملكي السعودي -في بيان أوردته وكالة الأنباء واس- أنه انطلاقا من حرص خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التواصل وتعزيز الروابط بين المملكة والإمارات؛ غادر ولي العهد إلي الإمارات في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسئولين، كما يترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
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