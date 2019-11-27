في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني : جوتيرس يطالب بوقف بناء المستوطنات الاسرائيلية

دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس إلى وقف بناء المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية وهدم المنازل الفلسطينية واستشراء المعاناة في غزة .

وقال إن انشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية وهو يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على نحو ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334.



واوضح في كلمته بمناسبة اليوم

الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ان هذه الأعمال تنذر بالقضاء على جدوى إنشاء دولة فلسطينية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الأمر.

وطالب الامين العام الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تعيد الثقة في الحل القائم على وجود الدولتين.

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وقال انه لا بديل عن

حل الدولتين، والاعتقاد بأنه من الممكن تصريف النزاع أو احتواؤه إلى الأبد هو وهم خطير.

واوضح ان التوصل إلى حل عادل ودائم تكون فيه القدس عاصمة للدولتين كلتيهما لن يتحقق إلا عبر مفاوضات بنّاءة يجريها الطرفان بحسن نية ويقدم لها المجتمع الدولي الدعم ويتم فيها التقيد بالقرارات الراسخة الصادرة عن الأمم المتحدة والثوابت المتفق عليها منذ أمد بعيد.

واكد جوتيريش تمسك المنظمة الدولية بحقوق الشعب الفلسطيني. واوضح انها لن تتزحزح في التزامها تجاه الشعب الفلسطيني.