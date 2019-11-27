لافروف: القرار الأمريكي بشأن وادي "الأردن" سيدمر التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية

أدان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في وادي الأردن، محذرًا من أنه سيدمر التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية على أساس حل الدولتين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.



وقال لافروف اليوم الأربعاء: "إن هذه موافقة

مباشرة على انتزاع هذه الأراضي، الأمر الذي سيدمر التسوية على أساس إقامة دولة فلسطين".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح بمشروعية المستوطنات في القدس المحتلة والضفة الغربية، وعدم تعارضها مع

القانون الدولي.



ووجه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الشكر للإدارة الأمريكية، واصفًا إعلانها بأنه تصحيح لظلم تاريخي.



ويشكل الاستيطان الإسرائيلي إحدى كبرى العقبات بشأن إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكدت الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.