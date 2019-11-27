بنجلادش تحكم بإعدام 7 متشددين أدينوا بتنفيذ هجوم في 2016

قضت محكمة في بنجلادش، اليوم الأربعاء، بإعدام سبعة من أعضاء جماعة متشددة بعد إدانتهم بتدبير هجوم على مقهى في عام 2016 أسفر عن مقتل 22 شخصا معظمهم أجانب.

وقال المدعي العام جولام سروار خان، للصحفيين بعد صدور الحكم في العاصمة داكا في ظل إجراءات أمنية مشددة، "الاتهامات الموجهة إليهم ثبتت بما لا يدع مجالا للشك. المحكمة أصدرت بحقهم أقصى عقوبة".

وأضاف أن المحكمة برأت شخصا ثامنا.

وقال دلوار حسين، محامي الدفاع إن المتهمين سيطعنون على الحكم أمام محكمة أعلى درجة.

وقال شهود إن المتهمين أبدوا تحديا عقب صدور الحكم وأخذوا يهتفون في قاعة المحكمة التي اكتظت بالحضور.

كان الهجوم قد وقع في الأول من يوليو 2016 في مطعم يرتاده الأجانب في المنطقة الدبلوماسية في داكا، وأصاب البلد، البالغ عدد سكانه 160 مليونا، بالصدمة وشكل تهديدا قويا لقطاع الأعمال، بما في ذلك قطاع تصدير الملابس الحيوي والاستثمار الأجنبي.

خلال الهجوم، اقتحم خمسة متشددين مقهى (هولي آرتيزان) وأخذوا الرواد رهائن وقتلوهم في عملية استغرقت 12 ساعة. وكان بين القتلى تسعة إيطاليين وسبعة يابانيين وأميركي وهندي. وقتلت قوات الجيش الخاصة المهاجمين في محاولة إنقاذ الرهائن.

وقال خان إن السبعة الذين عاقبتهم المحكمة، اليوم الأربعاء، شاركوا في التخطيط للهجوم.

وأكد وزير العدل أنيس الحق "هذا الحكم سيبعث رسالة إلى الجماعات المتشددة بأننا لن نتهاون مع أي منها".

وتنفذ حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة حملة على الجماعات المتشددة. وبعد الهجوم على المقهى، نفذت الشرطة مداهمات وقتلت عشرات المتشددين الذين ساعدوا في تنفيذ الهجوم وألقت القبض على المئات.

وقالت الشرطة إن فصيلا من جماعة متشددة في بنجلادش، بايعت تنظيم داعش الإرهابي، شارك في تدبير هجوم المقهى.