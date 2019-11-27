توسك يتهم ترامب بأنه أكبر تحد للاتحاد الأوروبي

اتهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي.

كان ترامب رحب بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصف أوروبا بأنها "عدو" تجاري. كما شكك في أهمية حلف شمال الأطلسي.

وقال توسك، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، إنه "لأول مرة في التاريخ، يوجد رئيس أميركي يعارض علنا أوروبا موحدة. إنه يدعم البريكست ويصلي من أجل تفكيك الاتحاد".

وذكر توسك أن ترامب عاقد العزم على إضعاف الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا "قد يكون التحدي الأصعب" بالنسبة للتكتل.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترت منذ تولي ترامب الرئاسة، فقد سعى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لإعادة ترسيخ العلاقات الودية عندما زار العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث مقرات الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يحل رئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشيل محل توسك في رئاسة المجلس الأوروبي.

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