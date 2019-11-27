نواب أوروبا يوافقون على تشكيلة مفوضية الاتحاد برئاسة الألمانية دير لاين

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة على المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة الألمانية أورسولا فان دير لاين.

وحصل الفريق الذي يتولى مهامه خلفاً للمفوضية التي كان يرأسها جان كلود يونكر، على 461 صوتاً مقابل 157 نائباً أوروبياً صوتوا ضده و89 امتنعوا عن التصويت.

وسيتولى الفريق الجديد، بقيادة فان دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، مهامه في الأول من ديسمبر المقبل.

وتعهدت فان دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي، بالتصدي لتغير المناخ باعتباره تحدياً «وجودياً».

وأضافت أنها ستحرص على توفير المال اللازم للمساهمة في تهيئة الاقتصادات لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وقبيل التصويت النهائي في البرلمان الأوروبي على انتخابها رئيسة للمفوضية، وكذلك التصويت على بقية الأعضاء المرشحين في المفوضية، قالت فان دير لاين «لم يعد لدينا أي متسع من الوقت لنضيعه فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ».

وأوضحت أنه يتعين الانتقال إلى «حيادية المناخ» بحلول منتصف القرن «على نحو مستدام»، وهو ما يعني ضرورة أن تضم الخطة العمال والمناطق والحكومات التي لا تزال تعتمد على الفحم في تأمين فرص عمل وتلبية احتياجات الطاقة وتحقيق نمو اقتصادي.

وأضافت «يتعين أن يكون (الانتقال) شاملاً وإلا لن يتحقق ذلك على الإطلاق».