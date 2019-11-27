كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطلب من الرئيس.. تدابير أمنية جديدة في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر الرئيس اللبناني ميشال عون، بتدابير أمنية، للممتلكات العامة في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت قناة العربية.

وأوقف الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، 16 شخصا على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق لبنانية الليلة الماضية.

وأوضح الجيش اللبناني، في تغريدة على تويتر، أنه تم التعرض للممتلكات العامة في طرابلس وعدد من المصارف وأحد المباني الحزبية.

وأشار الجيش، إلى أن 33 عسكريا أصيبوا جراء إلقاء قنابل مولوتوف تجاه العسكريين ورشقهم بالحجارة، مضيفا أنه تم إلقاء قنبلة يدوية لم تنفجر. ولفت إلى أن وحدات الجيش تمكنت من إعادة الوضع إلى طبيعته في مختلف المناطق والقضاء يباشر التحقيق مع الموقوفين

وبحسب مصادر لبنانية، أن التشاور حول اسم الرئيس المكلف بالإضافة إلى الاتصالات مع الكتل حول الترتيبات اللوجستية أرجأ تعيين موعد الاستشارات بين 24 و48 ساعة، إلا أن التأخير له فائدة في توضيح الصورة في ما يخصّ خيارات الكتل النيابية حول تسمية الشخصية.

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وأوضحت المصادر، أن أسماء عدة طُرحت ولم يحالفها الحظ، وسمير الخطيب من الأسماء التي يتم العمل عليها.

وأكدت أن رئيس الجمهورية تابع التطورات على الأرض، وكانت توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بالتحرك لعدم تكرار المشهد، وأعطى أوامره بمنع تعرّض المتظاهرين للأملاك العامة.

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