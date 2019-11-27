كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف كنز نادر من الذهب البيزنطي في جنوب روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الكنز مخبأ في وعاء خزفي موجود في أراضي منطقة سكنية قديمة مهجورة منذ القرن الحادي عشر. وهي تشمل 28 قطعة معدنية مصنوعة من الذهب الخالص تبرز وجوه الأباطرة البيزنطيين.
ويعتقد العلماء أن واحدًا من هؤلاء الأباطرة خبأوا الكنز في نهاية القرن العاشر أو مع بداية القرن الحادي عشر، بعد ظهور إمبراطورية تاموتاراكان (كيان روسي استقر في المنطقة مع نهاية القرن العاشر ).
وعلى الرغم من اكتشاف العديد من الكنوز البيزنطية في بلدان مختلفة حول العالم، فإن الكنوز الجديدة الموجودة في مقاطعة كراسنودار كراي لها أهمية خاصة في عالم الحفريات الأثرية، والوحيدة الموجودة في روسيا.
ووفقًا للكتابات التاريخية لبيتر كروبوتكين، فإن "العثور على مثل هذه الكنوز (في الفضاء السوفيتي) أمر نادر جدًا". ففي كتابه "كنوز العملات البيزنطية" الصادر في عام 1962، قال إن علماء الآثار السوفياتيين عثروا على موقعين مليئين بالعملات الذهبية البيزنطية، ولكن كلاهما اختفى.
وأكد مسؤول من معهد الآثار على القيمة التاريخية والعلمية للكنز المكتشف حديثًا وقال إنه سيساعد في توفير مزيد من المعلومات المثيرة حول إنشاء الدولة الروسية، والحملات المبكرة التي يقودها أمير جراند كييف من نقطة تاريخية في رأي.