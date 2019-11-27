كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف كنز نادر من الذهب البيزنطي في جنوب روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعثة من علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب عن مقاطعة كراسنودار كراي في جنوب روسيا أنها اكتشفت كنزًا من العملات الذهبية البيزنطية التي يعود تاريخها إلى القرن العاشر، والتي كانت المنطقة تعرف باسم "شبه جزيرة تامان".

وكان الكنز مخبأ في وعاء خزفي موجود في أراضي منطقة سكنية قديمة مهجورة منذ القرن الحادي عشر. وهي تشمل 28 قطعة معدنية مصنوعة من الذهب الخالص تبرز وجوه الأباطرة البيزنطيين.

ويعتقد العلماء أن واحدًا من هؤلاء الأباطرة خبأوا الكنز في نهاية القرن العاشر أو مع بداية القرن الحادي عشر، بعد ظهور إمبراطورية تاموتاراكان (كيان روسي استقر في المنطقة مع نهاية القرن العاشر ).

Advertisements

وعلى الرغم من اكتشاف العديد من الكنوز البيزنطية في بلدان مختلفة حول العالم، فإن الكنوز الجديدة الموجودة في مقاطعة كراسنودار كراي لها أهمية خاصة في عالم الحفريات الأثرية، والوحيدة الموجودة في روسيا.

ووفقًا للكتابات التاريخية لبيتر كروبوتكين، فإن "العثور على مثل هذه الكنوز (في الفضاء السوفيتي) أمر نادر جدًا". ففي كتابه "كنوز العملات البيزنطية" الصادر في عام 1962، قال إن علماء الآثار السوفياتيين عثروا على موقعين مليئين بالعملات الذهبية البيزنطية، ولكن كلاهما اختفى.

وأكد مسؤول من معهد الآثار على القيمة التاريخية والعلمية للكنز المكتشف حديثًا وقال إنه سيساعد في توفير مزيد من المعلومات المثيرة حول إنشاء الدولة الروسية، والحملات المبكرة التي يقودها أمير جراند كييف من نقطة تاريخية في رأي.

