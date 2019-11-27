كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانية تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتخب أعضاء البرلمان الأوروبي الألمانية أورسولا فون دير لين رئيسة للمفوضية الأوروبية، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وأقر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين لتولي مناصب المفوضين بالمفوضية الأوروبية الجديدة بزعامة الألمانية أورسولا فون دير لين.

وبحسب الوكالة الروسية، تم التصويت لصالح المرشحين بـ 461 صوتا مقابل 157.

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ولفت البرلمان الأوروبي عبر (تويتر) إلى أنه يبقى بعد ذلك إقرار مجلس الاتحاد الأوروبي لقائمة المفوضين قبل استلامها مهاما في الأول من الشهر المقبل.

إلى ذلك منح نواب الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية على تولي الألمانية المحافظة أورسولا فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية بدءا من مطلع ديسمبر.

​وجاء تصويت النواب، اليوم الأربعاء، في مقر البرلمان في ستراسبورغ بتأييد 461 نائبا ورفض 157 وامتناع 89 عن التصويت. وتحتاج فون دير لاين إلى أغلبية بسيطة لضمان تعيينها رئيسة للمفوضية.

من جهة أخرى تتمتع المفوضية بأدوار مهمة أخرى فهي تقوم بالمشاركة في مناقشة الاتفاقات التجارية ، والاتفاقات مع الدول النامية وتمهيد المشاريع المتعلقة بالميزانية وإدارة رؤوس أموال دول الاتحاد. في الواقع أن الدور الأساسيي للمفوضية هو المساعد المكمّل للمهام التشريعية والتنفيذية، ويمثل دور المشرف التنفيذي للإداريات.

و هي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي. المفوضية مسؤولة عن اقتراح القوانين والتشريعات وتطبيق القرارات والمعاهدات الصادرة عن الاتحاد، فضلاً عن الإدارة اليومية لشؤون الاتحاد.