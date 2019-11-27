كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناميبيا تعتقل وزير العدل السابق في فضيحة صيد الأسماك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات في ناميبيا، وزير العدل السابق، وذلك للاشتباه في تلقيه عمولات من أكبر شركة لصيد الأسماك في أيسلندا في فضيحة ألقت بظلالها على الحزب الحاكم حيث يواجه أصعب تحدٍ حتى الآن في انتخابات اليوم الأربعاء.

وأكد المدير العام للجنة مكافحة الفساد، بولوس نوا، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على الوزير السابق ساكيوس شانغالا، ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة Investec Asset - هي مجموعة دولية متخصصة في إدارة البنوك والأصول -، جيمس هاتويكوليبي. ورفض مزيد من التعليق، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الاعتقالات، بعد اعتقال وزير صيد الأسماك السابق برنارد إيساو، وموظف سابق آخر في Investec يوم السبت بنفس الاتهامات. وأُطلق سراح الاثنين بعد يوم من تصريح القاضي بأن أوامر الاعتقال باطلة.

وصوت الناميبيون اليوم الاربعاء في ما كان من المتوقع أن يكون أصعب منافسة حتى الآن للحزب الذي حكم لمدة ثلاثة عقود من الاستقلال وهي انتخابات كان من المتوقع أن يفوز بها رغم الأزمة الاقتصادية الوحشية.

ويسعى الرئيس هاج جينجوب، الزعيم الثالث لناميبيا منذ أن حررت البلاد ذات الكثافة السكانية المنخفضة والقاحلة في معظمها من قيود الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في عام 1990، إلى الحصول على فترة ولاية ثانية ونهائية من 1.3 مليون ناخب مسجل.

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ويواجه تسعة منافسين من بينهم باندوليني إيتولا، وهو طبيب أسنان تحول إلى سياسي، وهو عضو في حزب سوابو الحاكم لكنه يترشح كمستقل. وتحظى إيتولا بشعبية لدى الشباب، نصفهم تقريبًا عاطلون عن العمل.

وستنتخب الانتخابات التشريعية المتزامنة 96 عضوًا في البرلمان، وستختبر الأغلبية في 77 مقعدًا في SWAPO. وتم فتح صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 9 مساءً.

والنتائج المتوقعة في غضون 48 ساعة.

ونجح الحزب الحاكم في ناميبيا في معالجة المشاكل التي خلفتها عقود من الحكم المهمل من قبل إدارات ألمانية استعمارية وأقلية بيضاء فيما بعد إدارات جنوب إفريقيا.

وانخفضت نسبة الناميبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة ثلاثة أرباع، من ما يقرب من 70 في المئة في عام 1993 إلى 17 في المئة في عام 2016، وفقا لأرقام البنك الدولي.