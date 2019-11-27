كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السؤال الذي يضحك بشار الأسد دائما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت مجلة "باري ماتش" الفرنسية، سؤالا للرئيس السوري بشار الأسد حول ما إذا كان أعطى معلومات للأمريكيين ساهمت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي والقضاء عليه.

وقال الأسد، في حديثه مع المجلة، إن هذا السؤال طرح عليه في العديد من المرات، وكان جوابه دائما الضحك عند سماعه.

وأشارت المجلة إلى أنها طرحت هذا السؤال لأن ترامب ذكر سوريا من بين البلدان التي شكرها بعد مقتل البغدادي.

ورد الأسد على السؤال: "هذا السؤال يضحكني كلما سمعته. الأهم من ذلك هو معرفة ما إذا كان أبو بكر البغدادي قد قتل فعلا، وإذا ما كانت هذه الكوميديا التي يقدمها الأمريكيون قد وقعت حقا".

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وأضاف الأسد ردا على سؤال "ما الذي دفع ترامب إلى شكركم إذن؟" قائلا: "إنها إحدى نكته...".

وفي جوابه عن سؤال حول توجه سوريا نحو "انتصار على الأنقاض" بفضل مساعدة روسيا وإيران، أكد الأسد أن بلاده "ليست قوة عظمى، ولكنها تواجه البلدان الأكثر قوة وغنى في العالم"، مضيفا أنه "بالتأكيد، دعم أصدقائنا ساهم في التقليل من الخسائر وساعدنا في استرجاع أراض".

وختم الرئيس السوري جوابه بالقول، إن التساؤل حول إمكانية تقسيم سوريا وتعرضها لهزيمة كاملة في حالة عدم تلقيها دعم بلدان صديقة يبقى سؤالا افتراضيا "فأحيانا من الصعب التنبؤ بنتيجة مباراة تنس بها لاعبان فقط، فما بالك بمباراة بها عشرات اللاعبين ومئات آلاف المقاتلين".