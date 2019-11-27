كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استخدام الطائرات بدون طيار والكلاب للبحث عن ضحايا الزلزال في ألبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت إيطاليا وفرنسا ورومانيا وتركيا واليونان وكرواتيا والجبل الأسود وكوسوفو وصربيا 200 من القوات المتخصصة والأدوات وفرق الكلاب المطاردة للمساعدة في جهود الإغاثة والبحث عن ضحايا زلزال ألبانيا.

وعُثر طاقم الطوارئ على خمس جثث أخرى، اليوم الأربعاء، أثناء استخدامهم الطائرات بدون طيار والكلاب والآليات الثقيلة للبحث في الحطام بعد أسوأ زلزال وقع في ألبانيا منذ عقود، مما رفع عدد القتلى إلى 26 على الأقل. في بلدة ثومان، بالقرب من مركز زلزال الثلاثاء، وقفت امرأة أمام مبنى انهار تنادي رجال الإنقاذ لإيجاد ابنة أختها.

بعد فترة وجيزة من إحضار الطاقم جثتين. قالت الشرطة، إنها عثرت على ضحية أخرى في وقت سابق، قبل الخليج 365. تم انتشال اثنين آخرين بعد ساعات، حسبما جاء بوكالة "رويترز".

في أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في منتجع دوريس، كان هناك شخصان يُخشى أنهم قدعولقوا في أنقاض أحد الفنادق المنهارة.

وقال ميرت إريوكسل، وهو عامل إنقاذ من تركيا: "لا نعرف ما إذا كانوا أحياء أم لا".

على مستوى البلاد، قالت وزارة الدفاع، إن نحو 650 أُصيبوا، وفقد 20 آخرون.

ووفقًا لـ "رويترز"، إذا استمر عدد القتلى في الارتفاع، فقد يكون الزلزال أكثر دموية من عام 1979 الذي قتل فيه 40 شخصًا.

Advertisements

وقال أدريان موسي إن ستة من أقاربه ماتوا في مبنيين منفصلين ، وكان منزله على وشك الانهيار.

وقال لرويترز "لدي أبناء عمومة وأقارب آخرين لكنني لا أعرف أين هم وما إذا كانوا ميتين أم لا." "لن أتمكن أبدًا من العيش في منزلي بعد الآن."

وأعلنت الحكومة يوم الأربعاء الحداد، وقال رئيس الوزراء، إدي راما، إن السلطات ستعيد الناس الذين فقدوا منازلهم في الفنادق خلال فصل الشتاء.

وقال "راما"، في تعليق تلفزيوني: "أعتقد أننا سنضعهم في منازل جديدة خلال عام 2020، في سكن أفضل مما كانوا يملكون".

وأضاف، أنه سيتم تنظيم مؤتمر للمانحين مع تركيا ودول المنطقة وأنه سيناقش المساعدة المحتملة مع حلفاء الناتو خلال قمة الأسبوع المقبل في لندن.

وشعر الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة بمركز 30 كيلومترًا غربي تيرانا، وشعر به البلقان ومنطقة بوليا الجنوبية الإيطالية، عبر البحر الأدرياتيكي من ألبانيا.

هزت 250 هزة ارتدادية على الأقل - اثنتان منها بقوة 5 درجات - بلد البلقان، واستمرت حتى اليوم الأربعاء. أمضى مئات الأشخاص الليل نائمين في خيام نصبتها خدمات الطوارئ.