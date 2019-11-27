كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. شرطة هونج كونج تنهي حصار جامعة البوليتكنيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة هونج كونج إنها ستدخل جامعة البوليتكنيك، غدا الخميس، لتنتهي حصارها المستمر منذ أسبوعين على الحرم الجامعي بعد البحث النهائي عن أي متظاهرين مؤيدين للديمقراطية.

ومع بدء البحث النهائي عن أي متظاهرين مؤيدين للديمقراطية لا يزالون مختبئين في جامعة بوليتكنيك في هونج كونج، أصبحت السلطات الأكاديمية مستعدة للتنظيف بعد حصار دام أسبوعين للحرم من قبل شرطة مكافحة الشغب.

وما زالت الشرطة تحرس المحيط بينما كان فريق أمني يستعد لنظافة متاهة المباني لليوم الثاني.

وقال الدكتور ميراندا لو نائب الرئيس التنفيذي لجامعة البوليتكنيك إنه لم يتم العثور على أحد حتى الآن، ونأمل أن نتمكن من إعادة فتح المدرسة قريبًا لبدء أعمال التجديد الخاصة بنا وتقليل التأثير على طلابنا ومشاريعنا البحثية.

وتحولت الجامعة المشيدة من الطوب الأحمر في شبه جزيرة كولون إلى ساحة معركة في منتصف نوفمبر عندما تحصن المتظاهرون في الداخل واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب في وابل من قنابل البنزين ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع. قُبض على حوالي 1100 شخص الأسبوع الماضي، بينما كان بعضهم يحاول الفرار.

وكان المتظاهرون قد أغلقوا النفق، وحطموا أكشاك القتلى، وأشعلوا النيران، وطوبوا الأسمنت على الطريق، لكن أعيد فتحه في وقت مبكر اليوم الأربعاء، وأظهر تلفزيون هونغ كونغ تدفقًا ثابتًا من المركبات تتصاعد.

وتأمل سلطات هونغ كونغ في أن تتحول الهدوء في الاشتباكات في مطلع الأسبوع خلال الانتخابات المحلية، حيث حقق المرشحون المؤيدون للديمقراطية فوزًا ساحقًا، إلى هدوء أكثر بعد قرابة ستة أشهر من الاضطرابات.

وكررت السلطات الصينية التأكيد على "وقف العنف واستعادة النظام" بعد الانتخابات.

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وذكرت وكالة رويترز أيضًا أن قادة الصين قد أنشأوا مركزًا لإدارة الأزمات في مركز شنتشن للتكنولوجيا في الصين، وعبر الحدود من هونج كونج، للتعامل مع الاحتجاجات التي أصبحت أكبر تحد شعبوي منذ تولي الزعيم الصيني شي جين بينغ السلطة عام 2012.

ووصف مكتب وزارة الخارجية في هونغ كونغ التقرير بأنه "خاطئ"، دون توضيح، في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت يوم الثلاثاء.

وقال البيان، بغض النظر عن كيفية تغير الوضع في هونج كونج، فإن تصميم الحكومة الصينية على حماية السيادة الوطنية والأمن والتنمية لمصالحها لا يتزعزع.

وعلى الرغم من الحماسة بين المحتجين حول الانتصار الانتخابي، الذي اكتسح فيه المدافعون عن الديمقراطية حوالي 86 في المائة من مقاعد المجالس المحلية البالغ عددها 452، تم التخطيط لتنظيم مظاهرات جديدة في نهاية الأسبوع، بما في ذلك مسيرة للاحتجاج على استخدام الغاز المسيل للدموع على "الأطفال".

وجذبت الانتخابات على مستوى المدينة إقبالًا قياسيًا واعتبرت تصويتًا بحجب الثقة عن زعيم هونج كونج المدعوم من بكين كاري لام بسبب تعاملها مع أسوأ أزمة في المركز المالي منذ عقود.

والمتظاهرون غاضبون مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

بينما نفت الصين التدخل وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت.