كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تحث أفغانستان على إطلاق سراح نشطاء كشفوا عن انتهاكات جنسية مزعومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة وجماعات حقوقية دولية، أفغانستان، على الإفراج الفوري عن اثنين من نشطاء المجتمع المدني تم اعتقالهم بعد أن كشفوا أن مئات من أطفال المدارس تعرضوا لاعتداءات جنسية.

وذكرت صحيفة "الجارديان"، في وقت سابق من هذا الشهر، أن عصابة شاذ جنسيا كانت متورطة في إساءة معاملة ما لا يقل عن 546 صبيًا من ست مدارس في مقاطعة لوغار، جنوب العاصمة كابول، كما نقلت "رويترز".

وأُحتجز محمد موسى، ناشط حقوقي بارز، كان يحقق في القضية ونقلت عنه الصحيفة، من قبل موظفو المديرية الوطنية للأمن مع زميله إحسان الله حميدي، الأسبوع الماضي وهو في طريقه إلى كابول.

في بيان، قالت مصلحة الأمن القومي، إن الاثنين تم نقلهما إلى مكان آمن بسبب تهديدات لحياتهما. واتهمتهما بالاعتراف أثناء الاستجواب بأنهم قاموا بتشكيل المزاعم من أجل الحصول على اللجوء في بلد أجنبي.

في مقطع فيديو لمصلحة الأمن القومي، صدر يوم أمس الثلاثاء، شوهد "موسى" يقول، إن بحثه كان غير مكتمل وقد ارتكب خطأ - اعتراف رفضه السفير الأمريكي جون باس باعتباره "على الطراز السوفيتي".

وقال "باس" في تغريدة: "من المروع الإكراه على اعترافات نشطاء المجتمع المدني"، داعيًا إلى إطلاق سراح الرجلين.

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ودعت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إلى الإفراج الفوري عن "موسى" و"حميدي" وقالت، إنهما مُعرضان لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت سميرة حميدي، وهي من حملة جنوب آسيا لمنظمة العفو الدولية: "بدلاً من معاقبتهم على التحدث علانية ضد هذه الجرائم المروعة، ينبغي للسلطات أن تمدحهم على عملهم ومحاسبة الجناة المشتبه بهم".

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه "منزعج للغاية" من تقارير الاعتداء الجنسي وأنه أمر وزارة التعليم بإجراء تحقيق شامل وتقديم تقرير إليه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف، أنه أمر إدارة الأمن الوطني بتسليم الناشطين الحقوقيين على الفور إلى وزارة الداخلية، رغم أنه لم يأمر بالإفراج عنهما.

ووفقًا لتقرير "الجارديان"، قُتل بعض الضحايا على أيدي عائلاتهم أو مرتكبيها غير المعروفين بعد التعرف عليهم كضحايا للانتهاكات الجنسية.

في دولة تقل أعمار نصف سكانها عن 15 عامًا، كانت الحرب التي استمرت 18 عامًا في أفغانستان منذ الإطاحة بنظام طالبان قد ضربت الأطفال أكثر من غيرها. قُتل حوالي 927 طفلاً في النزاع العام الماضي ، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.