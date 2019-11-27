نعمان لحلو ومليكة العماري والعواملة ينادون بوقف العنف ضد النساء- فيديو

انخرط الفنان نعمان لحلو، والممثلة مليكة العماري، والإعلامي نوفل العواملة في حملة توعية، للقضاء على العنف ضد النساء، بالترويج لها عبر وصلة فنية بدعم من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وأبدع نعمان لحلو في مقطوعة غنائية تنادي بالتوقف عن تعنيف النساء، قدمها أطفال بتأطيره، وحضور مليكة العماري، والإعلامي، نوفل العواملة، اللذين عبرا بدورهما عن رفضهما للظاهرة.
ولجأت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إلى فنانين من أجل الترويج للحملة الوطنية السنوية، التي تنظمها لوقف العنف ضد النساء.
وكان الرابور مسلم قد أصدر أغنية ضمن الحملة نفسها بعنوان “لالا” تصدر بها قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا في “يوتوب”.
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