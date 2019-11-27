طنجة.. 20 سنة سجنا نافذا في حق شخص حاول ذبح سائحة ألمانية من الوريد إلى الوريد

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكما بـ20 سنة سجنا نافذا، في حق شخص بتهمة محاولة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، على خلفية اعتدائه على سائحة ألمانية في شهر يونيو الماضي، ومحاولة ذبحها من الوريد إلى الوريد، خلال مزاولتها لرياضة المشي بالقرب من المركب الرياضي ابن بطوطة في طنجة.

واستمعت المحكمة للمتهم “م.ب”، البالغ من العمر 29 سنة، وصرح أنه يعاني اضطرابات نفسية منذ مدة، ولا يتذكر تفاصيل الواقعة.

وقدم دفاع المتهم، لهيأة المحكمة ما يثبت بأن موكله يعاني اضطرابات نفسية، ملتمسا منها مراعات ظروفه الاجتماعية، وتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف.

وطالب محامي السائحة الألمانية هيأة المحكمة بتعويض قدره 45 مليون سنتيم نظرا إلى الضرر الذي تسبب فيه المتهم لموكلته.

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وتعود فصول القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما نفذ “م.ب” اعتداءً جسديا على سائحة ألمانية باستعمال سكين، محاولا ذبحها من الوريد إلى الوريد، بالقرب من المركب الرياضي ابن بطوطة.

وكان بلاغ لولاية الأمن في طنجة قد كشف، في 15 من شهر يونيو الماضي، أن المتورط في الاعتداء على السائحة الألمانية في طنجة، يشتبه في أنه كانت له معرفة مسبقة مع الضحية.

البلاغ ذاته كشف أن المشتبه فيه كان يقطن رفقة أحد معارفه مع السائحة الألمانية في شقة واحدة لمدة ناهزت شهرا تقريبا، قبل أن يدخل معها في عراك في الشارع العام، ويحاول تجريدها من حقيبتها اليدوية.