البرتقالة المرة الجزء الثاني.. “مزحة” اخترعها طاقم مسلسل جديد فأزعجت مخرجة الجزء الأول

بعد الترويج لخبر تصوير جزء ثان من فيلم “البرتقالة المرة”، وخروج مخرجته، بشرى إيجورك، لتأكد أن ذلك يتم دون علمها، وانتهاك لحقوقها، كشفت مصادر “اليوم 24” أن الأمر لم يكن سوى مزحة من طرف طاقم عمل جديد، من ضمنه بطل “البرتقالة المرة”، يوسف الجندي.

وكان الجندي قد نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة من كواليس تصوير مسلسل جديد، يرتقب عرضه على القناة الثانية، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالجزء الثاني من فيلم “البرتقالة المرة”.

وأفادت مصادر من داخل فريق العمل الجديد، أن الأمر يتعلق بمسلسل يعرض في رمضان المقبل، يحمل اسم “الإرث، ولا علاقة له بفيلم البرتقالة المرة.

وأصبح أهل الساحة الفنية في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى التمثيل، أو الغناء، يلجؤون إلى ربط أعمالهم الجديدة، بإشاعات، كخطة للفت الانتباه إليها.