حيفا: إصابة خطيرة لشاب فقد سيطرته على الدراجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح خطيرة بعد فقدانه السيطرة على دراجته الهوائية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، قدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب (40 عاما) ومن ثم نقله إلى مستشفى "رمبام" بحالة خطيرة وهو يعاني من إصابة بالرأس.

وصرح المضمّد إحسان عيسمي من طاقم "نجمة داوود الحمراء" أنّه "لدى وصول الطاقم إلى المكان وجدنا مصابا ملقى على الأرض وإلى جانبه دراجة هوائية. وذكر عابرو طريق أنّ المصاب فقد السيطرة على دراجته واصطدم بتمثال على جانب الطريق".

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وأضاف أن "المصاب كان شبه غائب عن الوعي ويعاني من إصابة في الرأس. قدمنا له الإسعافات الأولية وأوقفنا نزيف الدم، ومن ثم نقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المستشفى لاستكمال العلاج الطبي".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.