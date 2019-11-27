أومتيتي: أتمنى إنهاء مسيرتي مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب نجم برشلونة الإسباني، صامويل أومتيتي، عن أمله في إنهاء مسيرته بقميص "البلوغرانا"، وحصد المزيد من الألقاب.

وذكر أومتيتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث، ولا أنا، أحب أن أنهي مسيرتي هنا في برشلونة".

واستدرك "لكنني ما زلت شابًا ولدي كثير من الوقت، وأتطلع للعب أكثر وحصد المزيد من الألقاب".

يُذكر أن أومتيتي عانى كثيرًا عقب التتويج مع منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا الصيف الماضي، حيث اشتكى من مشاكل في الركبة، وفقد مركزه في التشكيلة الأساسية للبارسا.

أومتيتي الذي كان أساسيًا للبارسا منذ انضمامه في صيف 2016 قادمًا من ليون، لم يشارك بالموسم الماضي، إلا في 15 مباراة فقط بسبب الإصابة، بينما تحيط به كثير من الشكوك هذا الموسم رغم أنه بات في حالة جيدة مؤخرًا.