انتقال 10 بلدات عربية للمرحلة "ب" من دعم ميزانيات الإسكان والتطوير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثمر التعاون بين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "سيكوي" بمصادقة وزارة الإسكان، مؤخرًا، على تحويل 10 بلدات عربية للمرحلة "ب" من ميزانيات الدعم لمجموعة "البلدات الإستراتيجية"، التي ستشمل رزمة إضافية من الميزانيات والمشاريع الممولة، بحسب الخطة 922.

وجاءت المصادقة على هذه المرحلة استمرارًا للمتابعة المهنية التي أجراها المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "سيكوي" مع البلدات المشمولة ضمن مجموعة "البلدات الإستراتيجية"، والجلسات المهنية مع طواقم وزارة الإسكان ووزارة المالية، من خلال لجنة الإسكان المنبثقة عن اللجنة القطرية للرؤساء التي يقوم بتركيز عملها المركز العربي للتخطيط البديل.

وكانت لجنة الإسكان قد عقدت اجتماعها أمس، الثلاثاء، في مكاتب جمعية "سيكوي" في حيفا بمشاركة رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض، ومستشار اللجنة علاء غنطوس، وممثلي المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية سيكوي، لمتابعة تنفيذ هذا القرار. وجرى التطرق أيضا إلى مواصلة العمل على إتمام الشروط الانتقالية للمرحلة "ب" لباقي البلدات في مجموعة "البلدات الإستراتيجية"، لتأهيلها للمنافسة على المرحلة "ج" مستقبلا، واستيفاء الطلبات التخطيطية التي وضعتها وزارة الإسكان.

وأقرت لجنة الإسكان مواصلة المتابعة لقضايا تسويق قسائم البناء وتنسيق عقد جلسة مع "سلطة أراضي إسرائيل"، وتحويل ميزانيات إقامة المباني العامة للمشاريع المصادق عليها بشكل فوري، والضغط لتحويل الميزانيات المخصصة ضمن الخطة الحكومية 922 بسحب الاتفاقيات الموقعة مع السلطات المحلية دون أي تأخير.

Advertisements

وتشمل المرحلة "ب" التي تم المصادقة عليها البلدات: كفر قاسم، كفر كنا، يافة الناصرة، الطيبة، الناصرة، عرابة، عرعرة، جديدة- المكر، سخنين وكفر مندا.

يذكر أن الميزانية المخصصة للمرحلة "ب" هي حوالي 112 مليون شيكل، تشمل إعداد مخططات لأحياء جديدة، ودعم أعمال التطوير، وتدعيم لجان التخطيط المحلية وأقسام الهندسة، وإعداد مخططات تفصيلية ودعم إقامة مبان عامة.

وأكد المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية سيكوي أنهما سيواصلان العمل مع باقي البلدات لاستيفاء الشروط وإتمام النواقص التخطيطية.