شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 4 مهاجرين وفقدان 16 جراء غرق قارب قبالة إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وتقوم مروحية بالبحث في البحر عن 16 مهاجرا فقدوا، عقب انقلاب القارب في بحر البوران، على بعد 60 كيلومترا شمال الجيب الإسباني في شمال أفريقيا.
وتمكنت قوات الإنقاذ البحري الإسباني من إنقاذ 65 شخصا، بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء، بينهم ست سيدات وثلاثة أطفال.
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