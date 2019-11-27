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غرق 4 مهاجرين وفقدان 16 جراء غرق قارب قبالة إسبانيا

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم، عقب غرق قارب قبالة مدينة مليلية الإسبانية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء أوروبا بريس ووسائل إعلام أخرى نقلا عن متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الأربعاء.

وتقوم مروحية بالبحث في البحر عن 16 مهاجرا فقدوا، عقب انقلاب القارب في بحر البوران، على بعد 60 كيلومترا شمال الجيب الإسباني في شمال أفريقيا.

وتمكنت قوات الإنقاذ البحري الإسباني من إنقاذ 65 شخصا، بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء، بينهم ست سيدات وثلاثة أطفال.

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