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2019-11-27 | 14:32
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وغادر الراوي المباراة في الدقيقة 83 بعد التحام قوي مع اللاعب أمجد عطوان، حيث أجرى اللاعب الفحوصات الطبية، والتي بينت اصابته بكسر مضاعف سيغيب على إثرها لفترة تتراوح بين شهرين الى أربعة أشهر.
وتوجه صباح اليوم، وفداً من المنتخب الوطني ضم كل من أعضاء اتحاد الكرة، علي الاسدي ويحيى كريم وغالب الزاملي، فيما ضم اللاعبين مهند علي "ميمي" وأمجد عطوان.
واطمئن الوفد على صحة الراوي، فيما قَبّلَ عطوان جبين الراوي وتمنى له الشفاء العاجل بعد التدخل في مباراة أمس.
وتوجه صباح اليوم، وفداً من المنتخب الوطني ضم كل من أعضاء اتحاد الكرة، علي الاسدي ويحيى كريم وغالب الزاملي، فيما ضم اللاعبين مهند علي "ميمي" وأمجد عطوان.
واطمئن الوفد على صحة الراوي، فيما قَبّلَ عطوان جبين الراوي وتمنى له الشفاء العاجل بعد التدخل في مباراة أمس.
وتغلب المنتخب الوطني بنتيجة 2-1 في افتتاح "خليجي 24".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر أمجد عطوان يعتذر لبسام الراوي بـ'قُبلة' على الجبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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