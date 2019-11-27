ارتفاع المخزونات الأمريكية يخفض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما أظهر تقرير زيادة مفاجئة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، لكن التفاؤل حيال توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين حال دون هبوط أكبر للأسعار.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، ما يعادل 0.14% إلى 64.18 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش، بينما فقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، ما يوازي 0.21% إلى 58.29 دولار للبرميل.



وعكست خسائر اليوم الاتجاه الصعودي للنفط على مدى اليومين السابقين، حيث ارتفع خام غرب تكساس 1.1 % حتى الثلاثاء وبرنت 1.4% خلال نفس الفترة بفضل توقعات بأن الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين تستهلكان النفط في العالم، ستوقعان قريبًا اتفاقًا أوليًا سيكون بمثابة بداية النهاية للحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهرًا.