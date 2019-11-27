محافظة بغداد تعلن توقيع الأوامر الديوانية لتحويل اكثر من ٥ آلاف أجر يومي لعقود

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، توقيع الأوامر الديوانية لتحويل اكثر من خمسة آلاف أجر يومي إلى عقود.

وقال المحافظ محمد العطا، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المشمولين بالتحويل الى عقود، والبالغ عددهم خمسة آلاف، هي المديريات التي وظفت الأجراء اليوميين وأبرزها الماء والمجاري والبلديات والشباب والرياضة وغيرها من الدوائر المرتبطة بالمحافظة".

وأشار العطا، إلى ان "موظفي العقود يتمتعون بأغلب الامتيازات التي يمتلكها موظف الملاك"، مبينا ان "عملية تحويلهم تمت وفقا لقرار مجلس الوزراء وسيتم رفع أسمائهم الى وزارة المالية".

ولفت محافظ بغداد الى ان "دوائر المحافظة انجزت ايضا عملية توطين رواتبهم".