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2019-11-27 | 14:11
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واستطاع الأسود ايضاً، تحقيق الفوز على قطر 2-1 في افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، أمس الثلاثاء.
وأعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اليوم الأربعاء، الحصول على موافقة من رئاسة مجلس الوزراء بتكريم المنتخب الوطني واستمرار تخصيص طائرة خاصة لهم.
وكان من المقرر ان يُسلم الاتحاد مكافأة مباراة إيران في وقت سابق، لكن بعد حصول موافقة رئاسة الوزراء، والانتصار في مباراة الامس، تقرر تكريم الأسود بمكافأة مزدوجة غداً الخميس.
ومن المؤمل ان يستمر ويتضاعف التكريم في المباريات المقبلة في حال حقق الأسود نتائج كبيرة بكأس الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافأة مزدوجة لاسود الرافدين بعد انتصاري إيران وقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.