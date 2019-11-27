محمد قاسم: لم نخض مباراة مشحونة مثل مواجهة قطر

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2019-11-27 | 13:49
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اكد لاعب المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية، محمد قاسم، أنه وزملائه لم يخوضوا مباراة مشحونة مثل مباراة قطر في افتتاح كأس الخليج "خليجي 24".
وقال قاسم في تصريح نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، "من خلالكم ابعث رسالة الى جماهيرنا الرياضية بأن يتحلوا بالصبر وسنقدم لهم اجمل هدية".
وأوضح أن "مباراة قطر لم تكن سهلة، والمنتخب القطري من أفضل المنتخبات في اسيا، لكننا بروح الشباب قدمنا مباراة تليق بسمعة الكرة العراقية بالرغم من اننا لم نخض انا واغلب زملائي اللاعبين، هكذا مباراة وبأجواء مشحونة، لكننا استطعنا من اثبات الجدارة في هذه المباراة".
واضاف قاسم: "سنطوي صفحة الفوز، ونركز على مباراتنا المقبلة امام المنتخب الاماراتي يوم الجمعة المقبل والتي سنحدد من خلالها صدارة المجموعة".
وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره الاماراتي يوم الجمعة المقبل على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
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