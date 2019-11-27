أكد قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي، الأربعاء، دعمه وتأييده للتظاهرات، معتبراً إياها "الأمل الأخير في التغيير"، فيما لفت إلى أنه لا يمكن "تسليم مصير" المحافظات وصورة التظاهرات "بيد بعض المخربين". وقال الزيدي، إنه "لا يمكننا تسليم مصير المحافظات وصورة التظاهرات التي ندعمها ونؤيدها ونعتبرها الأمل الأخير في التغيير، بيد بعض المخربين الذي يقدمون هدية ثمينة للفاسدين ومعارضي التغيير". وأضاف الزيدي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "شبابنا نظمو صفوفكم وامنعوا التخريب لأنه يهدد نهضتكم".



وأرفق الزيدي تغريدته بهاشتاغ "#سلمية-لاتخريبية" وأرفق الزيدي تغريدته بهاشتاغ "#سلمية-لاتخريبية"

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كانت هذه تفاصيل خبر قائد فرقة العباس القتالية: نؤيد التظاهرات ولا يمكننا تسليمها بيد بعض المخربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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