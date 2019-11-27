الجامعة العربية تحيي الخميس اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

تنظم جامعة الدول العربية، الخميس، فعالية تضامنية بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بهذا اليوم لتأكيد التضامن مع كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وقال بيان صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، اليوم الأربعاء، إن إحياء هذه الفعالية الهامة بمقر الجامعة، يأتي تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى التضامن والدعم الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

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ووفق البيان يشارك في هذه الفعالية سفراء الدول العربية بالقاهرة ومندوبوها الدائمون لدى الجامعة العربية، والسفراء من الأمناء العامين المُساعدين بالجامعة العربية، وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدة لدى مصر، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلو المنظمات والهيئات الدولية، والاتحادات العربية، ولفيف من الشخصيات العامة الفلسطينية والمصرية.

وأضاف البيان أن الفعالية ستتضمن إلقاء كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، من قِبَل الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجمهورية العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية.

كما تتضمن الفعالية كلمات للأمم المتحدة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، بالاضافة الى عرض فيلم وثائقي قصير بعنوان (القدس عاصمة فلسطين الأبدية).

وسيقوم الأمين العام وعدد من السفراء بافتتاح معرض وثائقي يقدم صورة تاريخية لمدينة القدس منذ العصر الحجري وحتى العصر اليوناني بما يدحض كل الادعاءات الإسرائيلية بيهودية القدس وبشهادة الأدلة الأثرية من الأبنية والمشغولات الفنية والمدافن والنقوش الكنعانية التي تثبت أن القدس عربية منذ 7000 عام.