الحكومة العراقية: تعديل وزاري وشيك يطال نصف عدد الحقائب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على وشك إكمال ترشيحات التعديل الوزاري، وقد تشمل نصف الحقائب الوزارية.

وأضاف المتحدث -في تصريحات صحفية الأربعاء- أن اختيار المرشحين للحقائب الوزارية في التعديل الجديد بعيد عن أي تدخلات أو تأثيرات.

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، تخللها اختطاف أكثر من ١٠٠ ناشط ومدون وصحفي ومحامين ومسعفين، بحسب إحصائيات رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادرها في وزارة الداخلية العراقية التي نفت دور الوزارة في اعتقالهم وحمّلت مليشيات الحشد الشعبي مسؤولية تنفيذ هذه العمليات.



وكانت الدراسة قد توقفت في عدد كبير من مدارس العراق، كما تعطلت الدراسة في غالبية الجامعات، على إثر الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية المطالبة بـ"إسقاط النظام".