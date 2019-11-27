ولي العهد السعودي يغادر المملكة في زيارة رسمية إلى الإمارات

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع، الأربعاء، بلاده متوجها للإمارات في زيارة رسمية.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها إخوانه أصحاب السمو وعددا من المسؤولين.

وأضاف البيان أن الأمير محمد بن سلمان آل سعود يترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

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وتُعَد الزيارة الثانية خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي.



وعقد آنذاك جلسة محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية "تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها ورعاية مصالحها والدفاع عنها.