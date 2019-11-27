محمد بن راشد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الرئيس الزامبي

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، مع إدجار شاجوا رئيس زامبيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توسيع آفاقها.

جاء هذا خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصره بزعبيل، اليوم الأربعاء، الرئيس الزامبي إدجار شاجوا الذي يزور الإمارات هذه الأيام.

ورحب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئيس الضيف والوفد المرافق.

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وتجاذب والرئيس الزامبي أطراف الحديث حول مجمل العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وزامبيا وسبل توسيع آفاقها لتشمل قطاعات جديدة كالزراعة والمعادن والمياه والبنية التحتية.

وعبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيبه بمد جسور جديدة بين البلدين واستشراف مستقبل الاستثمارات المشتركة في ضوء رغبة قيادتي الدولتين ببناء شراكة اقتصادية يكون محورها الاستثمار المجدي الذي يحقق منافع مشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب إدجار شاجوا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والاطلاع عن قرب على المستوى الحضاري والتقدم الذي حققته في شتى مناحي الحياة لا سيما البنية التحتية والازدهار الاقتصادي والتحول إلى الذكاء الاصطناعي في معظم القطاعات الحيوية بالدولة.

وأبدى ترحيبه وحكومة بلاده بالاستثمارات الإماراتية على مستوى القطاعين العام والخاص، مشيرا الى الثروات الطبيعية التي تزخر بها زامبيا، والتي يمكن الاستثمار فيها وتحقيق الأهداف المرجوة من جدوى اقتصادية وتسويقية، كون بلاده تتوسط 8 دول أفريقية تشكل أسواقا رائجة لأي منتج.