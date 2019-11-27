خامنئي يعترف ضمنيا باتساع نطاق الاحتجاجات بعد أن وصفها بـ"المؤامرة"

زعم مرشد إيران علي خامنئي، الأربعاء، أن بلاده أحبطت مؤامرة "خطيرة جدا" بعد اندلاع أعمال عنف خلال المظاهرات التي اندلعت ضد رفع أسعار الوقود فيما يُعرف بـ"ثورة البنزين".

وتمثل تصريحات خامنئي التي نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، اعترافاً ضمنياً باتساع رقعة الاحتجاجات ضد زيادة أسعار الوقود.

وقال خامنئي: "الشعب الإيراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف الأعداء أموالا طائلة لها وبذلوا جهودا كبيرة ليقوموا بمثل هذه الممارسات، أي التخريب والأعمال الشريرة والقتل"، بحسب ما نقله عنه التلفزيون الإيراني.

وقبل ساعات، تنصلت طهران من تورطها في أعمال القتل والاعتقال بحق المتظاهرين، زاعمة قيامهم بإضرام النيران في مصارف ومقار حكومية.

وادعى وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن المتظاهرين أضرموا النيران في نحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا، خلال الاضطرابات الراهنة في البلاد.

وتشهد مختلف المناطق الإيرانية احتجاجات عارمة منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد الإعلان عن رفع أسعار الوقود.

وزعم الوزير الإيراني أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة غاز أُحرقت، دون ذكر تفاصيل عن مواقع هذه الهجمات.

Advertisements

وحاولت طهران التهرب من مسؤوليتها، بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تلقي بلاده 20 ألف رسالة من إيرانيين عن الاحتجاجات تشمل صورا وتسجيلات فيديو، وذلك بعدما كانت قد دعت المتظاهرين إلى تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.

وبعد 4 أيام من دعوته الإيرانيين إلى إرسال معلومات إلى الولايات المتحدة لكي تتمكن بلاده من "فضح الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها"، عقد بومبيو مؤتمرا صحفيا عرض خلاله صورا تفضح الانتهاكات الإيرانية ضد المحتجين.

وقال بومبيو: "تلقينا حتى يومنا هذا بواسطة رسائل نصية عبر تطبيق تليجرام نحو 20 ألف رسالة وفيديو وصورة وإشارة (توثّق) انتهاكات النظام".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إلى شعب إيران الشجاع الذي يرفض ملازمة الصمت عن 40 عاما من انتهاكات النظام الحاكم، أقول ببساطة إن الولايات المتحدة تسمعكم، نحن ندعمكم وسنواصل الوقوف إلى جانبكم في سعيكم إلى مستقبل أفضل لأبنائكم ولأمتكم العظيمة".





وجاءت الاحتجاجات التي انطلقت ردا على رفع أسعار المحروقات بعد عام ونصف من عقوبات قاسية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وردا على قطع السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الاتصالات، ودعت منصات فيسبوك وتويتر وأنستقرام إلى تعليق حسابات القادة الرسميين الإيرانيين.

في الوقت نفسه، قالت منظمة العفو الدولية الإثنين إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا خلال الاحتجاجات.

وتعد هذه أقوى موجة احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أخمدت السلطات مظاهرات "الثورة الخضراء" التي اندلعت رفضا للتلاعب بالانتخابات في 2009.