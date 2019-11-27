البرلمان الأوروبي يوافق على فريق المفوضية الجديدة برئاسة فان دير لاين

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، بأغلبية واسعة على المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة الألمانية أورسولا فان دير لاين، في آخر مرحلة ضرورية قبل تولي الفريق مهامه في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحصل الفريق الذي يتولى مهامه خلفا للمفوضية التي كان يرأسها جان كلود يونكر، على 461 صوتا مقابل 157 نائبا أوروبيا صوتوا ضده و89 امتنعوا عن التصويت.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين، التي جرى انتخابها في يوليو/تموز، قد واجهت مهمة شاقة خلال الأسابيع الماضية للانتهاء من اختيار كبار مسؤولي المناصب العليا للأعوام الخمسة المقبلة.

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وتم تأجيل تسلم الألمانية فون دير لاين لمهام منصبها لشهر واحد بالفعل بعد رفض نواب البرلمان الأوروبي لـ3 من المرشحين لمناصب في المفوضية.

والخميس، صوّت نواب البرلمان الأوروبي بشكل ساحق ضد الموافقة على تعيين سيلفي جولار، مرشحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منصب رفيع في المفوضية الأوروبية.

وانتقدت الرئاسة الفرنسية هذا الرفض من قبل البرلمان واعتبرته "لعبة سياسية".

وجولار هي المرشحة الثالثة التي يتم رفضها من قبل البرلمان الأوروبي بعد التصويت على رفض ترشيحين آخرين من المجر ورومانيا.