عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش اللبنانى: إصابة 51 عسكريا فى اشتباكات بطرابلس وجبل لبنان

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش اللبنانى اليوم الأربعاء، عن وقوع إصابات في صفوفه شملت 51 عسكريا جراء أحداث العنف والمصادمات والاشتباكات التى وقعت فى مناطق متفرقة من البلاد لاسيما فى مدينة طرابلس (شمالا) ومحافظة جبل لبنان .. مشددا في نفس الوقت على أن القوات المسلحة تمكنت من استعادة الاستقرار في مختلف المناطق.



وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم - أن وحدات الجيش ألقت القبض على 16 شخصا على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق لبنانية الليلة الماضية ، وأحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.

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وأشارت إلى أن أحداث مدينة طرابلس انطوت على قيام تجمعات من الأشخاص بالتعرض للممتلكات العامة وعدد من البنوك وأحد المباني الحزبية (مقر للتيار الوطني الحر) ورشق قوات الجيش بالحجارة على نحو أسفر عن إصابة 33 عسكريا إلى جانب قيام أحد الأشخاص بإلقاء قنبلة يدوية على قوة من الجيش غير أنها لم تنفجر.

وأضافت أن قوات الجيش استطاعت أن تعيد فرض الأمن والهدوء إلى منطقة الطريق المؤدي إلى مدينة صيدا القديمة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة (بمحافظة جبل لبنان) ..مشيرة إلى أن 10 عسكريين أصيبوا جراء التراشق بالحجارة بين مجموعات الأشخاص من المنطقتين.

وذكرت أن وحدات القوات المسلحة أعادت فتح الطريق في مدينة بكفيا (بمحافظة جبل لبنان) .. لافتة إلى أن التدافع والتراشق بالحجارة بين الأهالي ومواكب من السيارات، تسبب في إصابة 8 عسكريين.

ويشهد لبنان على مدى الأيام الثلاثة الماضية حالة من التوتر البالغ بعد اشتباكات متبادلة بين مؤيدي وأنصار حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني من جهة وتجمعات المتظاهرين وأهالي بعض المناطق ومناصري حزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية في مناطق متفرقة من محافظات بيروت وجبل لبنان وبعلبك الهرمل ومدينة طرابلس ، حيث استخدمت في تلك الاشتباكات العصي والحجارة والمفرقعات النارية وقنابل المولوتوف وهو ما قوبل بانتشار كثيف من قبل الجيش في مناطق الاشتباك للسيطرة على الأوضاع واستعادة الأمن.