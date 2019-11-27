عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تؤكد التزامها بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" إن بلاده تلتزم دائمًا بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي في التعامل مع العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، كما تدعم مختلف الدول لاختيار طريقها التنموي وفقًا لظروفها الوطنية.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، تعقيبًا على تصريح رئيس الوزراء الأسترالي السابق "كيفن رود" بأن مسئولي وكالة الأمن الأسترالية بالغوا في الرد على تدخل الصين في أستراليا، وأن "منع التدخل الأجنبي" يجب ألا يتحول إلى اضطهاد سياسي مناهض للصين.

وأضاف شوانغ أن بعض وسائل الإعلام والمؤسسات الأسترالية كانت حريصة على تضخيم مزاعم بشأن "حالات تجسس صينية"، وترويج ما يسمى"نظرية تسلل الصين"، مشيرًا إلى أن بلاده تعارض بحزم توجيه بعض القوى والأشخاص في أستراليا اتهامات غير مبررة إليها.

وأكد أن الجانب الصيني ينصح بعض وسائل الإعلام الأسترالية باحترام الحقيقة، والالتزام بالحد الأدنى من الأخلاقيات المهنية، والتخلي عن التحيز الأيديولوجي، ويأمل أيضًا أن تستمع الحكومة الأسترالية أكثر إلى الأصوات العقلانية والموضوعية، وترفض هذه الكلمات الزائفة على الفور، وتبذل المزيد من الجهود لتعزيز الثقة والتعاون المتبادلين بين الصين وأستراليا.