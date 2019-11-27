قرقاش عن زيارة "بن سلمان": أهلًا بالسعودية في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرقاش عن زيارة بن سلمان: أهلا بالسعودية في الإمارات

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

رحب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات العربية المتحدة.

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وكتب "قرقاش" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "أهلًا وسهلًا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله، أهلًا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلًا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها.. أهلًا بالسعودية في الإمارات".

ومن المقرر أن يلتقي محمد بن سلمان، خلال زيارته للإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وفي وقت سابق، قال السفير الإماراتي لدى المملكة العربية السعودية شخبوط بن نهيان، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "غدًا يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز".

وأضاف قائلًا: "أهلًا ومرحبًا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبًا بزيارة سموه لبلده وأهله".