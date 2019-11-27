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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكرملين: بوتين لا يخطط للمشاركة في منتدى دافوس
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط في الوقت الراهن للمشاركة في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، الذي سيعقد في يناير 2020.
وردًا على سؤال عما إذا كان بوتين يخطط المشاركة في المنتدى.. قال بيسكوف للصحفيين: "لا، في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط".
يُذكر أن منتدى "دافوس" الاقتصادي هو منظمة دولية غير ربحية مستقلة مقرها جنيف بسويسرا، تعقد اجتماعاتها سنويا بهدف نقاش المشكلات الاقتصادية والسياسية العالمية وكيفية حلها.
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