شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش مُرحباً بولي العهد: أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة ولي العهد إلى دولة الإمارات في تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها:«أهلا وسهلا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله، أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها. أهلا بالسعودية في الإمارات».



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