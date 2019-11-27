خارجية الصين:السلام الدولي يبقى مجرد وهم دون توفير الأمن للشرق الأوسط

لفت مساعد وزير الخارجية الصيني، تشن شياو دونغ في كلمة افتتاح مؤتمر حول أمن الشرق الأوسط في بكين، إلى ان الشرق الأوسط يبقى بعيدا عن السلام ويظل يعاني من عدم الاستقرار السياسي والأزمة. ورأى انه "أصبح الشرق الأوسط في هذا الوضع نتيجة لعدد كامل من العوامل منها السياسة الأميركية".
وأشار إلى أن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة، وهي سياسة أنانية، تجلب الخيرات للأقوياء على حساب الضعفاء، وتبقى بالتالي السبب الرئيسي للوضع الأمني المتدهور في المنطقة.
وأكد مساعد وزير الخارجية الصيني أن السلام الدولي يبقى مجرد وهم دون توفير الأمن للشرق الأوسط.
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