خارجية الصين:السلام الدولي يبقى مجرد وهم دون توفير الأمن للشرق الأوسط

لفت مساعد وزير الخارجية الصيني، تشن شياو دونغ في كلمة افتتاح ​مؤتمر​ حول أمن ​الشرق الأوسط​ في بكين، إلى ان الشرق الأوسط يبقى بعيدا عن ​السلام​ ويظل يعاني من عدم الاستقرار السياسي و​الأزمة​. ورأى انه "أصبح الشرق الأوسط في هذا الوضع نتيجة لعدد كامل من العوامل منها ال​سياسة​ الأميركية".

وأشار إلى أن ​السياسة​ التي تنتهجها ​الولايات المتحدة​، وهي سياسة أنانية، تجلب الخيرات للأقوياء على حساب الضعفاء، وتبقى بالتالي السبب الرئيسي للوضع ​الأمن​ي المتدهور في المنطقة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الصيني أن السلام الدولي يبقى مجرد وهم دون توفير الأمن للشرق الأوسط.