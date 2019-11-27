لافروف: القناة الروسية الأميركية العسكرية تعمل باحترافية ولا نريد مشاكل للشعب السوري

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "القناة الروسية الأميركية لمنع الحوادث المحتملة في سوريا تعمل بطريقة احترافية"، مشيراً إلى أن "هناك قناة بين العسكريين الروس والأميركيين، تعمل باحترافية وضمن إزالة مخاطر أي حوادث غير مقصودة".
ولفت إلى "إننا لا نريد مشاكل للشعب السوري ولا نريد خلق أي تهديدات لقواتنا العاملة هناك بناءً على طلب الحكومة الشرعية، للمساعدة في مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "العسكريين الروس والأميركيين على اتصال مستمر، وأن موسكو تصر على ضرورة انسحاب القوات الأميركية من سوريا بشكل طوعي".
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